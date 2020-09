Affaire de violence conjugale : Universal Music Africa suspend sa collaboration avec Sidiki Diabaté.

Le label Universal Music Africa a annoncé ce mercredi la suspension de toute forme de collaboration avec Sidiki Diabaté, après l'ouverture d'une enquête pour violence conjugale contre le fils de Toumani Diabaté.



« Dans l'attente du jugement rendu par la justice malienne et compte tenu de l'extrême gravité des faits reprochés à l’artiste, Universal Music Africa suspend avec prise d’effet immédiat toute forme de collaboration avec celui-ci », note-t-on dans le communiqué de la maison de production.



Laquelle structure a rappelé son « engagement total » dans la lutte contre toute forme de violences et en particulier contre celles faites aux femmes. L'artiste malien est accusé d'avoir séquestré et violenté son ex-compagne Mamasita, Mariam Sow à l’état civil. Une affaire qui a provoqué une vague d'indignation.