Affaire Sweet Beauté : Ousmane Sonko condamné à 2 ans ferme pour corruption de jeunesse

Le tribunal statuant publiquement sur l’affaire « Sweet Beauté » a condamné Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse après disqualification des faits de viol. Il est ainsi acquitté des faits de menace de mort.



20 millions de dommages et intérêts ont été alloués à Adji Sarr et 600 mille. Le juge a confirmé que Ousmane Sonko a été jugée par contumace. Cela veut dire que n'importe quel officier peut l'appréhender.



Aussi, Ndeye Khady Ndiaye en ce qui la concerne, écope de 2 ans ferme elle est acquittée pour complicité de viol et de diffusion d'image contraire au bonne mœurs et la déclare coupable d'incitation à la débauche.