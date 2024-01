Affaire Sonko-Mame Mbaye Niang / Me Ciré Clédor Ly, avocat d’Ousmane Sonko : « Le Parquet général s'est rangé du côté d'Ousmane Sonko en cassant ... »

Après plus de dix tours d’horloge, Me Ciré Clédor Ly est revenu sur l’audience en diffamation qui oppose Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko. Dans ses premiers propos, il explique que le procureur général a coupé la poire en deux.



« L’avocat général a d’abord requis le rejet de l’irrecevabilité de l’exception d’inconstitutionnalité qui a été soulevée en donnant les motifs. Ensuite, il a demandé à ce que le recours formé soit déclaré recevable, enfin, il a demandé la cassation de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Dakar pour trois motifs : violation de la loi, notamment les dispositions de l’article L711, pour insuffisance de motif, sur la violation du principe de l’immutabilité » fait savoir l’avocat du leader de Pastef.