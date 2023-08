Affaire Serigne Diagne contre Serigne Mboup/ Énième renvoi du procès: Serigne Mboup déclaré malade par son avocat sans aucun certificat médical

L'affaire devait être jugée aujourd'hui par le tribunal de Dakar, à la suite de plusieurs sollicitations de renvois introduites par les avocats de Serigne Mboup. Ce matin, l'un des avocats de la défense, maître Ciré Clédor Ly, a demandé un autre renvoi sous prétexte que son client Serigne Mboup est alité d'où son absence.



Il a ainsi insisté pour que l'affaire soit renvoyée en dépit de la non présentation d'un certificat médical en bonne et due forme à même de confirmer cet état de fait. Et pour rappel, l'affaire a connu plusieurs renvois pour divers motifs tous introduits par la défense (commission d'avocats, soit-disant voyage, alité, etc.



A la barre, l'avocat de Serigne Diagne, maître Mamadou Guèye Mbow, a déclaré que Serigne Mboup ne respecte pas le tribunal. La raison est qu'à chaque audience, il trouve un prétexte pour ne pas se présenter à la barre. À l'en croire, le mis en cause ne veut pas de ce procès. Et pourtant, l'on se rappelle récemment qu'il avait réclamé publiquement un procès pour étayer ses accusations gravissimes contre le patron de Dakaractu.



Finalement, le tribunal a décidé de renvoyer l'affaire au 08 novembre prochain. Serigne Mboup est ainsi poursuivi pour avoir tenu des propos diffamatoires dans une chaîne de télévision à l'endroit du directeur de publication de Dakaractu...