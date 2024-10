Affaire Scandale de l'Aser : AEE Power Sénégal et son DG, Saidou Kane envoient une sommation interpellative à Jean Michel Sene.

L'affaire "ASER prend une autre tournure avec la sommation interpellative de la société AAE Power Sénégal dirigée par le directeur général Saidou Kane envoyée au directeur de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale dite ASER, Jean Michel Séne, à la Radio Télévision Walfadjri et à Mme Khady Sylla, journaliste à la Radio Télévision Walfadji. Dans le document exploité par Dakaractu, l'AEE Power Sénégal explique avoir initié par offre spontanée un projet d'électrification rurale de 928 localités au Sénégal, principalement dans les régions de Kaffrine, Louga, Saint-Louis, Tambacounda et Kédougou. Le document souligne que lors d'une émission le 2 septembre 2024 sur la chaîne Walfadjri, le directeur général de l'ASER, Jean Michel Sene, a tenu des déclarations portant atteinte à l'honneur et à la considération de monsieur Saidou Kane, mais également au crédit de la société AEE Power Sénégal par ses affirmations. Ladite société, qui considère les propos du directeur général de l'Aser comme diffamatoires, l'a interpellé pour répondre à certaines questions. Ci-joint l'intégralité du document.