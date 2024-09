Affaire Jérôme Bandiaky : Farba Ngom revient sur la perquisition de la DIC à son domicile… 

L’ancien député Farba Ngom est revenu sur les contours de la perquisition qui a eu lieu dans un de ses domiciles à Bentégné dans la commune de Diamniadio. Devant la presse ce dimanche, le responsable politique des Agnam donne sa version des faits concernant cette descente des éléments de la DIC dans le cadre de l’arrestation de Jérôme Bandiaky : « Ils sont venus hier à mon domicile avec Jérôme ». Effectivement, ils ont les outils nécessaires pour tracer tous ceux qui ont communiqué avec le mis en cause. Je connais bien Jérôme Bandiaky, mais je n’ai jamais été impliqué dans une quelconque affaire qui nécessiterait qu’on m’entende… Et même si tel est le cas, ils n’ont pas le droit de venir chez moi de cette façon ! J’ai le droit de savoir et d’être au moins informé de leur arrivée… » A dénoncé l’ancien parlementaire.