Affaire Jérôme Bandiaky: « Dans ce dossier, il y’a des faits couverts par la loi d’amnistie… » ( Me Djiby Diallo)

Deux jours après le placement sous mandat de dépôt de Jérôme Bandiaky dit « Sniper », un de ses avocats, Me Djiby Diallo a animé une conférence de presse ce vendredi. L’affaire Bandiaky qui a déferlé la chronique et a fait couler beaucoup d’encre.





Sur la loi d’amnistie qui a été votée et qui a permis à des milliers de personnes y compris le président de la République et le premier ministre, l’avocat Me Djiby Diallo revient sur cette abrogation dont on parle souvent, ces derniers jours. « Ceux qui parlent de l’abrogation de cette loi, doivent savoir que, techniquement c’est impossible. Il y’a ce qu’on appelle les lois pénales les plus douces. Elles sont non seulement d’une application immédiate, mais aussi, rétroactive. Même si on l’abroge demain, cela ne supprimerait pas ces effets que cette loi a produit » a soutenu l’avocat Jérôme Bandiaky.







En plus, dans le dossier de Jérôme, dira la robe noire, « il y’a des faits qui sont couverts par la loi d’amnistie ». Ce qui tracasse l’avocat qui se demande , « pourquoi des autorités de la République reviennent pour relater ces faits là? Selon Me Diallo, « nous allons directement vers une dictature si nous voulons mettre de côté les lois pour écouter les gens ». Il réitère que Bandiaky n’a rien fait et n’est pas poursuivi pour la disparition de ces deux gendarmes dont ont parle.