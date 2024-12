Affaire Fulbert Sambou et Didier Badji : « c’est en cours d’instruction et tout auteur ou commanditaire impliqué, répondra de ses actes » ( ministre de la justice)

Le ministre de la justice, garde des sceaux a été interpellé par plusieurs députés sur l’affaire des deux gendarmes disparus notamment, l’adjudant-chef de la Gendarmerie Didier Badji et le sergent Fulbert Sambou. Ces renseignements militaires qui ont « mystérieusement » disparus depuis novembre 2022, laissent perplexes les députés de la 15e législature. Mais Me Ousmane Diagne rassure en ces termes : « Cette affaire est en cours d’instruction. Cela signifie que, logiquement, elle a été ouverte à des fins de recherche, mais c'est aussi une affaire publique. Elle saura déterminer les conditions dans lesquelles ces honorables gendarmes sont disparus. Mais les commanditaires et auteurs de tout délit ou crime répondront de leur acte de la manière la plus rigoureuse possible », a rassuré le garde des sceaux.