Affaire Farba Ngom : Les avocats du député invitent les autorités judiciaires à éviter toute vice de procédure

Me Doudou Ndoye, Me Jacques Pascal Gomis, Me Alassane Cissé et Me Baboucar Cissé, tous avocats constitués par le député Farba Ngom, ont tenu un point de presse ce vendredi pour organiser La Défense de leur client. Dans son communiqué, le pool d’avocats a invité au respect de la procédure judiciaire concernant ce supposé blanchiment de capitaux dans lequel Farba est cité. Me Baboucar Cissé qui après avoir regretté la démarche sur la levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom, rappelle qu’il était judicieux de permettre à La Défense d’assister son client devant la commission Ad hoc constituée ce matin. « Le seul regret que nous avons, c’est de voir notre client pas être assisté par un avocat. Nous ne pouvons intervenir que sur le plan judiciaire », se désole l’avocat.



Dans un premier temps, la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), dans un communiqué du Parquet Financier, a fait ressortir des investigations menées et qui révèlent des « mécanismes sophistiqués de blanchiment de capitaux, par le truchement de sociétés écrans qui auraient été utilisées pour des transactions suspectes d'une valeur estimée provisoirement à plus de 125 milliards de Francs CFA ». Selon l’avocat, le Pool n’a pas encore pris connaissance du contenu du dossier. « Pour le moment ce sont juste des rapports de la Centif transmis au PJF. Mais nous invitons au respect de la procédure car, nous estimerons qu’il doit y avoir une enquête préliminaire avant de présenter le dossier au juge d’instruction. Qu’on évite de saisir directement ce dernier avec toute enquête. La loi exige au procureur de procéder à une enquête préliminaire », alerte Me Baboucar Cissé.