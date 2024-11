Affaire Doro Gaye – Zakiroulahi : le colonel Cheikh Sarr, placé sous mandat de dépôt pour complicité d’escroquerie

Rebondissement dans l’affaire d’escroquerie foncière présumée concernant la vente de baux sur le site de l’ancien Aéroport international Léopold Sédar Senghor de Dakar opposant l’homme d’affaires Doro Gaye et Zakiroulahi Sow, PDG de la société Cim-Translog Suarl. Selon nos informations, le colonel Cheikh Sarr a été placé sous mandat de dépôt par le juge du 3e cabinet. La charge de complicité d’escroquerie a été retenue contre lui et, pour rappel, il a été entendu le 22 octobre dernier et c’est ce jeudi 07 novembre que le juge l’a placé sous mandat de dépôt.



Notons que Doro Gaye avait introduit une demande de mise en liberté provisoire après avoir été inculpé et placé sous mandat de dépôt le 3 juin dernier. Il a été ensuite placé sous contrôle judiciaire le vendredi 28 juin. Zakiloulahi Sow l’accuse de l’avoir escroqué lors d’une vente de terrains situés à l’aéroport Léopold Sédar Senghor pour la somme de 1,2 milliard FCFA.