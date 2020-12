Aéroport AIBD : Le rappeur et activiste Martial Pa'nucci retenu depuis 4 jours.

Venu pour les besoins de la deuxième édition de l'université populaire de l'engagement citoyen, le rappeur et activiste du Congo Brazzaville a été finalement bloqué à l'aéroport international Blaise Diagne depuis le 12 décembre. Pendant que ses autres camarades activistes africains déroulent leur programme à Dakar, Martial est détenu dans des conditions difficiles à l'AIBD.



Le mouvement AfricTivistes dénonce ainsi, avec la plus grande fermeté la "détention" du rappeur et activiste Martial Pa'nucci Officiel (Congo Brazza) à l'aéroport de Dakar depuis 4 jours.



AfricTivistes rappelle également qu'il n'a jamais commis de délit sur le territoire sénégalais et doit être libre de s'y rendre et d'y circuler...