Adjibou Soumaré après son face-à-face avec le juge : “Ce dossier, je n'en parle pas et je n'en parle plus. J'ai dit ce que j'avais à dire!"

Au sortir de son face-à-face avec le juge d'instruction du troisième cabinet, l'ancien Premier ministre du Sénégal a déclaré en avoir terminé avec ce dossier et qu'il ne va plus en parler. " Nous sommes en procédure judiciaire et j'ai été mis sous contrôle judiciaire avec toutes les astreintes. Je ne peux pas être ministre, Premier ministre et ne pas respecter les institutions de mon pays. Fort de cela, je ne peux pas aller à l'encontre de nos institutions judiciaires. C'est pourquoi, je dis que ce dossier, je n'en parle pas, je n'en parle plus. J'ai dit ce que j'avais à dire. C'est à l'institution judiciaire d'en tirer toutes les conséquences", a laissé entendre Adjibou Soumaré...