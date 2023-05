Actes de vandalisme : « Tout cela est dû au soi-disant Seydina, mais l’État restera debout! » (Abdourahmane Daff, BBY).

Responsable politique de BBY à Kanel, Abdourahmane Daff dénonce les actes de vandalisme et perturbations perpétrés par des partisans du leader de Pastef et invite l’opposition à accepter la main tendue du Chef de l’État.

« Il faut qu’on arrête de vouloir terroriser les gens pour des histoires inutiles. Tout ce qui s’est passé ces dernières années, c’est dû à une seule et unique personne et il faut avoir le courage de le dire. C’est le soi-disant Seydina (Ousmane Sonko, Ndlr). », a confié le conseiller départemental Abdourahmane Daff, qui déplore la démarche de l’opposant.

« Observez la société civile, personne n’a haussé le ton pour se désoler du comportement de ces casseurs même le plus sérieux de la société civile, Moundiaye Cissé n’a pas le courage de leur demander d’arrêter », a-t-il déclaré. Pour lui, malgré ces positions affichées des uns et des autres sur la situation politique du pays, l’État restera toujours debout et garant des libertés individuelles.