Acte 1 Talk des Linguère : Les femmes et la lutte contre les violences, une initiative pour l’émancipation et l’éducation

Lors de l’acte 1 du Talk des Linguère, une initiative dédiée à l'émancipation des femmes, Aïssatou Dia, sa fondatrice, a souligné l’importance d'unir nos forces face aux violences faites aux femmes.



Selon elle, le choix des participantes, composées de femmes influentes – journalistes, entrepreneuses et militantes – s’est fait naturellement, car elles incarnent un réel impact dans la communauté. "Ce n’était pas difficile, car nous avons vu des femmes braves qui accompagnent la jeunesse et les femmes, avec une grande expertise dans les sujets cruciaux tels que la lutte contre les violences et la promotion de l’éducation", a-t-elle expliqué.







Avec un regard ferme, Aïssatou Dia a adressé un appel puissant pour l'éradication de la violence envers les filles, affirmant que cette situation ne pouvait que provoquer des dégâts sociaux profonds, affectant même les familles. Elle a également salué l’engagement de la directrice de l'équité genre du ministère de la Famille, soulignant que des initiatives comme le Talk des Linguère étaient essentielles pour faire avancer le combat contre les violences et pour une société plus juste. "C’est ce qui fait le gâchis de notre société", a conclu l’initiatrice, appelant à un changement radical.