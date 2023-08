Acquisition du navire Le Walo : Le président de la République vante les capacités de ce navire lance missile

L'occasion ne pouvait être mieux choisie que ce moment de réception du « Le Walo » pour que le Président puisse vanter les capacités opérationnelles de ce navire de guerre en haute mer. Ce navire moderne et multifonctionnel que nous venons d’acquérir répond à ces impératifs, puisqu’il est outillé pour accomplir à la fois des missions de combat naval et des tâches régaliennes de l’Etat en mer.



« Le WALO est en effet doté de missiles anti surface et antiaérien, d’une artillerie embarquée, et de moyens de surveillance et de défense à vue de dernière génération. Ainsi, avec ses embarcations rapides, Le WALO est en mesure d’effectuer des missions de sécurisation des plateformes pétrolières et gazières offshores, de lutte contre la pollution marine, la piraterie et autres trafics illicites, ainsi que des actions de recherche et de sauvetage en mer » souligne le Chef de l’Etat.



En sus, le Président note que ce navire peut patrouiller jusqu’au Golfe de Guinée. « Sa capacité d’endurance lui permet de mener avec efficacité une surveillance en profondeur des approches maritimes ou de patrouiller partout dans le Golfe de Guinée, de Dakar à Luanda, permettant ainsi de contribuer à l’effort régional de sécurité maritime collective dans le cadre de l’architecture du Code de conduite de Yaoundé » conclut le Président.