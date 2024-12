Accusations contre Birima Mangara : Sémou Thioune, Président du comité électoral de Kiraay à Touba, entre éclairages, démentis et précisions...

Les plaintes contre Birima Mangara pour « tentative d’escroquerie » et « destruction de biens » (si on emprunte les expressions de ses accusateurs Mouhamed Diallo et Demba Samba Diouf) ont réussi à provoquer une certaine colère dans les rangs de la coalition « Pôle Alternative 3ème Voie, Kiiraay Ak Natangë ».

Alors qu’un point de presse est annoncé ce dimanche, DakarActu a accepté de recevoir les précisions, démentis et éclairages de Sémou Thioune.





Le Président du comité électoral de la coalition au niveau de la commune de Touba, pour avoir réceptionné les 04 pick-up Nissan Navara 2022 de Demba Samba Diouf, a d’emblée commencé par balayer d’un revers de la main, les propos du concessionnaire : « Ces déclarations sont truffées de contre-vérités. Qu’il nous sorte un seul document où Birima Mangara a contracté avec lui. Et permettez que je dénonce les agissements de son complice et manipulateur Mouhamed Diallo qui pense tirer les ficelles de cette série de plaintes. Et il ne s’agissait pas de 04 mais de 05 véhicules dont l’un était détenu par Diallo. Le concessionnaire a été payé jusqu’au dernier centime. Et quand il parle de véhicules en panne, je rappelle qu’il nous avait fait parvenir ses propres chauffeurs. il n’a qu’à s’en prendre à eux, le cas échéant ».





Il poursuit : « Mouhamed Diallo alterne manipulations et contre-vérités. Et c’est l’occasion pour moi de demander à tous les mandataires de bonne foi de sortir apporter des précisions, car à côté, 25 autres véhicules ont été loués et aucun problème n’a été signalé ». Sémou Thioune d’évoquer la plainte de Mouhamed Diallo et des rumeurs qui laissent croire que l’ancien ministre du budget a pris la clef des champs pour échapper à Dame Justice. « Pour ce qui concerne la convocation, je signale que le document est arrivé chez Birima Mangara vers 14 heures 15 mns et déjà à 15 heures, elle était sur la toile. Qui a publié cette convocation toujours pas déchargée ? Cela prouve à suffisance que l’homme est de mauvaise foi. Il a un passé nébuleux et il a beaucoup perturbé notre campagne. Il sentait qu’il était devenu indésirable... »





Sémou Thioune d’accuser Mouhamed Diallo d’être envahi par la déception de ne pas atterrir à l’Assemblée Nationale. « Nous comprenons son amertume. En effet, il est déçu parce qu’il ne sera pas député à l’Assemblée Nationale en raison du fait que le Président, par respect aux Sénégalais, va exercer son mandat avec toute la rigueur et la volonté que cela requiert... »