Accueil populaire à Mbacké : Déthié Fall s’engage sur les sentiers de l’assainissement et de l’hydraulique.

Le département de Mbacké a accueilli Déthié Fall dans cette soirée du 20 mars.



Le candidat à la présidentielle qui a été bien accueilli, a d’abord exprimé ses salutations les plus chaleureuses à l’endroit des guides religieux, en l’occurrence le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Déroulant son programme pour Touba et Mbacké, Déthié Fall a abordé les maux qui préoccupent les populations du département. Il a souligné le besoin de solutionner les questions liées à l’assainissement et l’hydraulique.



« Ce qu’on souhaite pour Touba, si on nous confie le pouvoir, tout le monde le saura. Je ferai de sorte que la qualité de l’eau et son traitement soient résolus au bénéfice des populations de Touba et de Mbacké. », a expliqué le prétendant à la magistrature suprême.



Sur l’assainissement, notamment les problèmes d’inondation, il s’engage à en faire une vieille doléance.



« Nous mobiliserons tout le gouvernement et tous les services de l’État pour que le problème des inondations soit réglé définitivement », a-t-il promis. Dans son discours, Déthié Fall a également évoqué le chômage des jeunes, la santé et le secteur informel qui, selon lui, seront au centre de ses préoccupations.



« Si je suis élu ‘’Liguey Diamou Yallah’’ sera la philosophie qu’on aura en bandoulière pour un Sénégal bon à vivre et beau à voir. » Il a toutefois rappelé aux populations la nécessité d’aller retirer leurs cartes d’électeur pour assurer le changement.



« Si vous me faites confiance, je serai le premier sénégalais à me lever et le dernier à me coucher. », a-t-il terminé...