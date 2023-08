Accueil du PM Amadou Ba à Kaffrine/ Démonstration de force des militants du Parti socialiste: " Le choix du cœur, c'est le Premier ministre Amadou Ba"( Aly Mané).

À l'occasion de la cérémonie d'ouverture des phases nationales sportives, culturelles et citoyennes à Kaffrine, des militants du parti socialiste derrière le président Aly Mané ont réservé un accueil chaleureux au Premier ministre, Amadou Ba.



" C'est un message fort adressé au président de la République Macky Sall", dira le socialiste Aly Mané qui a réussi une véritable démonstration de force de Nioro à Kaffrine.



D'après lui, le Premier ministre incarne ainsi le candidat de consensus au sein de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar à la prochaine présidentielle de 2024. " Avec Amadou Ba, la victoire au premier tour sera assurée, avec plus de 60%", a-t-il réagi.



En effet, les jeunes et les femmes socialistes s'étaient massivement mobilisés afin de lancer un signal "fort" au Président Macky Sall relatif au choix du candidat de Bby...