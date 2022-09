Accident sur l’autoroute vers Pikine : un car « Ndiaga-Ndiaye se renverse et fait plusieurs blessés

La fréquence des accidents de la route commence à inquiéter. Après les drames de Bandia, Tambacounda et hier dans l’après-midi Grand-Mbao, un autre accident vient de se produire. Cette fois c’est sur l’autoroute en allant vers Pikine qu’un car « Ndiaga-Ndiaye » s’est renversé. L’accident a fait plusieurs blessés, des hommes et des femmes qui se rendaient probablement vers Colobane. La gendarmerie a quadrillé les lieux et les sapeurs-pompiers devraient bientôt intervenir.