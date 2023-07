Accident à Dielerlou Syll (Louga) : « Un plan blanc déclenché, aucune évacuation vers Dakar, enregistrée » (Ministre de l’Intérieur)

En visite dans la zone Nord, précisément à Diélerlou Syll dans la région de Louga, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a précisé que son collègue du ministère de la santé a déclenché un « Plan Blanc » dans les deux hôpitaux où se trouvent les graves blessés de ce choc qui a eu lieu vers 7h40 du matin. « Au moment où nous parlons, c’est un Plan Blanc qui concernent la zone nord qui a été déployé. Ce plan prend en charge tous ces blessés dans les hôpitaux de Saint-Louis et Louga et qu’aucune évacuation vers Dakar n’est enregistrée » indique le ministre de l’intérieur Antoine Diome.



Dans ce genre d’accident, inévitablement des cas graves étaient évacués à Dakar, mais aujourd’hui avec le déploiement du service d’assistance médical d’urgence connu sous le nom de SAMU, Antoine Félix Diome informe que la zone nord a été en capacité de prendre en charge tous les blessés de cet accident.