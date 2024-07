Accès à l’énergie solaire: La réflexion sur le financement des ménages initiée

Pour permettre aux populations disposer de l’énergie solaire et à un coût abordable, l’Etat, les acteurs concernés et les partenaires doivent mettre en synergie leurs efforts. C’est pourquoi l’acteur privé notamment le Conseil Patronal des Énergies Renouvelables (COPERES), en partenariat avec le ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines et l'African Climate Foundation (ACF), a organise ce mardi 9 l’atelier de restitution axé sur le financement des solutions solaires pour les ménages au Sénégal. Présidé par le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye DIOP, cet événement vise à explorer les mécanismes de financement pour promouvoir l'accès à l'énergie solaire au sein des foyers sénégalais, favorisant ainsi une transition énergétique durable et inclusive.