Accès à l’électricité à Sedhiou. 121 villages ciblés

Le village de Madina torodo a été choisi pour le lancement officiel de la mise en œuvre du réseau électrique de la région de Sedhiou. Financé entièrement par la Banque mondiale et porté par la CEDEAO, le projet Best d'un montant de 129 millions de dollars va intervenir dans les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou mais également à Kedougou, Kaolack et Tambacounda.

A terme plus de 121 localités seront électrifiées pour la région de Sedhiou , les populations qui seront soulagées de certaines tâches difficiles se réjouissent de l'arrivée de la lumière dans leurs villages.

Reportage