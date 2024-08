Accès à internet et tarification/ Le ministre des télécommunications aux opérateurs : « Pensez au pouvoir d’achat des citoyens »

L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a ouvert ce jeudi, sous la présidence du ministre des télécommunications et du numérique Alioune Sall, les journées de concertation sur la régulation des communications électroniques. Une cérémonie qui a vu la présence de tous les acteurs de l’écosystème pour discuter des problématiques de régulation et du développement du secteur. Au nom du premier ministre Ousmane Sonko, le ministre Alioune Sall a délivré son discours devant l’assistance. En effet, se basant sous le nouveau référentiel porté par le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye, le ministre Alioune Sall rappelle que le Sénégal s’est engagé dans une nouvelle ère socio-économique par l’usage du numérique. Ce projet, selon le ministre qui a lancé les journées de concertations ce matin, dans sa vision du numérique vise à l’horizon 2050 à « renforcer les infrastructures numériques, les industries numériques et des centres de recherche, à assurer le développement de la compétence, l’accès à internet à haut débit et à encourager l’innovation technologique tout en mettant l’accent sur la bonne gouvernance et la participation citoyenne ».







Même si les marchés électroniques sont libéralisés, Alioune Sall précise qu’une régulation appropriée permettant de garantir des services de qualité à des tarifs soutenables pour les populations s’impose. D’ailleurs, parlant justement des tarifs, il exhorte les opérateurs à faire des efforts dans ce sens pour améliorer le pouvoir d’achat de nos concitoyens. « Je compte sur l’engagement du directeur général de l’Artp à travailler avec les acteurs pour une tarification qui prend en charge les aspirations des populations et tenant compte de leur pouvoir d’achat. Il faut une régulation collaborative » a-t-il indiqué devant les acteurs des télécommunications.