Abdoulaye Makhtar Diop aux acteurs politiques: « penser qu’aller au pouvoir ou conserver le pouvoir mérite d’encourager la violence, c’est hypothéquer sa carrière et la gestion du futur »

Le Grand Serigne de Dakar, au micro de Dakaractu après la prière de l’Aïd Al Fitr ce jeudi, a axé son message sur le contexte actuel où les acteurs politiques s’adonnent à leur jeu favoris : La mise en place de tactiques pour se hisser au pouvoir ou même, le conserver.







Au vue des manifestations qui ont eu lieu début juin, Abdoulaye Makhtar Diop, s’inspirant du discours du chef de l’Etat délivré par le Premier ministre Amadou Bâ, donne sa part de vérité. Son statut de Grand Serigne de Dakar et même son vécu politique, lui permet naturellement de se prononcer sur la situation non moins tendue que vit le Sénégal. « En tant que Grand Serigne de Dakar, compte tenu de ma carrière personnelle et de mon cursus, de mon vécu et de mon expérience de toutes les crises qui ont secoué le Sénégal depuis 1981, j’appelle les gens à la raison, au calme et à se conformer aux lois et règlements du pays… » a confié l’ancien ministre des sports.



Abdoulaye Makhtar Diop lance un message de sensibilisation aux politiciens : « penser qu’aller au pouvoir ou le conserver mérite d’encourager la violence, c’est hypothéquer sa carrière. C’est également hypothéquer la gestion du futur » ajoute le Grand Serigne de Dakar qui invite les acteurs à travailler dans une dynamique de paix pour développer le pays.