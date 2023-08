Abdoulaye Dièye offre des journées de consultations médicales gratuites aux populations et réitére sa volonté d'accompagner le candidat de Macky

Dans le cadre de ses activités citoyennes pendant les grandes vacances, le leader du mouvement "Siggi Jotna", membre de la coalition BBY et Dg de l'AIBD, Abdoulaye Dièye, a offert des journées de consultations médicales gratuites pour permettre aux populations de se soigner sans rien dépenser pendant deux jours. "Mon ultime conviction, c'est d'essayer chaque jour de répondre aux préoccupations sociales des populations", a lâché Abdoulaye Dièye. Qui en plus de cela a offert une ambulance médicalisée au centre de santé Dr Mamadou Bathily. Cette initiative, dira-t-il, entre en droite ligne avec la vision du Président Macky Sall qui a décrété l'année 2023 comme une année sociale pour mieux répondre aux attentes des populations les plus nécessiteuses. "Le Président Macky Sall est le baron de l'action sociale. C'est pourquoi "Siggi Jotna" a initié ces journées de consultations gratuites pour ne pas rester en rade.

Interpellé sur les déclarations à tout va de candidature au sein de BBY, Abdoulaye Dièye a souligné que les membres de la coalition BBY doivent rester calme et attendre la décision du Chef de l'État. "Nous respectons la discipline de notre coalition. Nous devons savoir raison garder car notre leader a décidé de pas briguer un autre mandat pour l'intérêt général du pays. Et je lance appel aux responsables qui se réclament de BBY à attendre que le Président Macky Sall annonce le nom du futur candidat de BBY. Nous concernant, nous allons attendre la décision finale pour battre campagne avec le candidat qu'il choisira pour diriger notre coalition pour la présidentielle 2024", soutient-il. Et d'ajouter : "La seule constante, c'est le Président Macky Sall et nous allons travailler avec son candidat pour remporter la bataille de 2024".