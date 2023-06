Abdou Mbow : « C’est une honte de voir ces hommes politiques ne pas condamner les actes de vandalisme et de banditisme sur les universités et infrastructures! »

Le président de la commission des lois et de la décentralisation a indexé, lors du vote du projet de loi sur le code de l’environnement, les acteurs politiques et de la société civile qui se sont tu sur les actes violents qui ont marqué ces derniers jours le Sénégal.

Il faut, d’après le député Abdou Mbow, « que ces gens sachent que ce pays appartient à nous tous. Il faut avoir l’honnêteté intellectuelle de condamner ces actes de vandalisme sur les universités, les infrastructures publiques et privées », s’indigne le parlementaire, les appelant à plus de responsabilité...