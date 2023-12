Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce : « Nous travaillons pour qu’il n’y ait pas de pénurie de riz et de blé »

Face à la presse à l’occasion de la journée du Sénégal, le ministre du Commerce a dissipé la rumeur sur l’arrêt de l’exportation du riz indien. Selon Abdou Karim Fofana, l’Inde a réduit ses ventes avec d’autres pays mais pas avec le Sénégal. Il précise. « L’Inde n’a pas arrêté de vendre son riz au Sénégal. Nous continuons de recevoir tous les six mois, les 500.000 tonnes. Nous travaillons pour qu’il n’y ait pas de pénurie de riz et de blé que l’Etat a subventionné à hauteur de 60 milliards. La preuve, l’Etat a exonéré plusieurs produits » dit le ministre lors de sa visite à la foire internationale de Dakar.



Toutefois, il précise que les boulangers voulaient augmenter le prix de la baguette du pain à cause de la hausse du prix de l’électricité. « Nous leur avons fait comprendre que l’Etat a fait d’énormes efforts pour eux. Aussi, le Sénégal a maîtrisé le prix du kilogramme de riz » conclut Abdou Karim Fofana.