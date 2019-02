AUTOROUTE ILA TOUBA :Un grave accident fait 2 morts et 2 blessés graves

Un grave accident a fait 2 morts et 2 blessés graves sur l’autoroute à péage Ila Touba, à hauteur du village de Mbayène. C’était le jeudi vers 23 heures et le drame a impliqué trois véhicules. Le choc laisse apparaître qu’il y avait visiblement un excès de vitesse. Informés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Khombole se sont déportés sur les lieux pour les constats d’usage alors que les sapeurs pompiers ont évacué les corps sans vie et les blessés...