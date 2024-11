AIBD : arrivée de la dépouille de Mamadou M. Bâ ce samedi à 21 heures 20, le transfert du corps de HMO à l'hôpital principal et les tractations pour maintenir l'inhumation ce dimanche.

À la suite du décès de Mamadou Moustapha Bâ, le lundi 04 novembre à Paris, le défunt ministre a été finalement acheminé ce samedi 09 novembre à Dakar. En effet, l'avion qui a transporté la dépouille est arrivé à l'AIBD vers les coups de 21 heures 20 min. Après débarquement, la dépouille sera acheminée vers la zone Fret de l'aéroport pour ensuite quitter les lieux vers 23 heures 10 min à bord d'un corbillard de la Douane, en direction de l'hôpital militaire de Ouakam. Elle a été accompagnée avec tous les honneurs, notamment d'un motard de la gendarmerie, des officiels, des membres de la famille et des amis.



Par la suite, la dépouille, transportée par le corbillard de la Douane, est arrivée à l'hôpital militaire de Ouakam vers 23 heures 45 min. À son arrivée, une ambulance des sapeurs-pompiers était positionnée à la morgue de l'hôpital. Le corps sera transféré du corbillard de la Douane à l'ambulance des sapeurs-pompiers. Suite à ce transfert, l'ambulance quitta l'hôpital militaire de Ouakam avec la dépouille à 00 h 5 min pour arriver à l'hôpital principal de Dakar à 00 h 30 min pour les besoins de l'autopsie.



Et d'après des informations de Dakaractu, il y a eu d'intenses tractations, à l'arrivée du corps à l'aéroport, entre les autorités, les amis et la famille de Moustapha Bâ pour que l'autopsie puisse se faire. Ainsi, il a été convenu de faire l'autopsie la nuit pour pouvoir mettre la dépouille à la disposition de la famille très tôt le matin à l'hôpital militaire de Ouakam pour les besoins de la cérémonie de levée du corps qui est prévue à 10 heures dans l'enceinte de la structure où les installations afférentes à celle-ci sont déjà prêtes. L'objectif, c'est de laisser les autorités faire l'autoposie et maintenir par ricochet la levée du corps et l'inhumation ce dimanche 10 novembre à Nioro du Rip…