AIBD /Vers une paralysie totale du secteur de l'aviation : " Le Top management de Bassirou D. Faye ne se sent pas..."( Mamadou Diop synatrac)

Rien ne va plus à l'aéroport international de Blaise Diagne si l'on se fie aux propos du Secrétaire général de Synatrac. " Rien ne va plus dans le secteur de l'aviation particulièrement à l'aéroport International Blaise Diagne. Nous attendons des réformes comme prévus de la part des autorités. Le secteur est assis sur une bombe donc cette situation doit être reglée le plus rapidement possible. À cet effet nous lançons un message. L'intersyndicale du secteur de l'aviation va introduire un préavis de grève. L'aéroport amasse beacoup d'argent, le problème reste que tout cet argent sort du pays à destination d'autres pays. Donc nous pensons qu'il est temps que les nouvelles autorités prennent la problématique de l'aéroport international Blaise Diagne particulièrement de l'aviation au sérieux, au lieu de rester à gérer des futilités " a dit Mamadou Diop SG de Synatrac et porte parole de l'intersyndicale.