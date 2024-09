AFP : Dr Malick Diop, Zator et d’autres responsables auraient démissionné !

La constitution des listes en vue des élections législatives du 17 novembre prochain fait jaser dans les lignes des partis et coalitions de partis. Selon des informations de Dakaractu suite aux investitures dans la coalition Jam Ak Njariñ, on apprend que Dr Malick Diop, Zator Mbaye, le responsable national des jeunes Oumar Niass de Nioro, Daouda Ba, président des jeunes de Matam et divers responsables des jeunes auraient démissionné de l’Alliance des forces de progrès (AFP). Ils auraient été lâchés par le Président Moustapha Niass et auraient quitté le parti.



Nous y reviendrons.