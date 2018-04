ACCIDENT SUR LA ROUTE DE TOUBA - Un camion chargé de foin mal stationné cause la mort de 4 personnes à hauteur de Dalla-Ngabou

Dramatique accident à hauteur de Dalla-Ngabou, sur la route de Touba, à quelques 7 kilomètres de la commune de Mbacké ! Un véhicule de retour du Magal de Khourou Mbacké a heurté, dans la nuit du mercredi au jeudi aux environs d'une heure du matin, un camion rempli de foin tombé en panne et mal garé aux abords de la route. Le camion n'avait pas pris les précautions nécessaires pour signaler sa position tandis que le véhicule qui est venu le heurter était surchargé avec 8 personnes à bord.

Le bilan est sans appel : 4 personnes ont perdu la vie et les 4 autres se sont retrouvées avec des blessures graves. Alertés, les hommes du commandant Lô de la 23 ème compagnie d'incendie et de secours sont intervenus et ont transporté les victimes au niveau de l'hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba. La gendarmerie a procédé au constat d'usage...