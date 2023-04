[A la découverte de…] : Abdou Touré, initiateur du concept « Quartier Vert Challenge »

Née au début de « Quartier Vert Challenge », la Terrasse était un micro jardinage que Abdou Touré faisait, il y avait des plantations dans des pots de café, des bidons, et petit à petit avec l’ambition de développer d’agrandir, j’ai fait des cultures de tables, des cultures de beaucoup de choses. Au commencement, c’était des plantes aromatiques (les menthes, les basiliques, les citronnelles). « Aujourd’hui, je fais des légumes, des tubercules, j’expérimente des fleurs, des plantes qui ne sont pas du Sénégal.



Il y a énormément de plantes que j’expérimente; certaines personnes m’amènent des plantes aussi de l’extérieur ou bien des graines que j’expérimente pour voir est ce que c’est possible de le faire au Sénégal.



Et c’est un lieu d’expérimentation et un lieu de rencontre parce que la terrasse a la chance d’être visible et d’accueillir énormément de personnalités, de célébrités et de sénégalais lambda qui s’intéressent à l’environnement et aux questions de changement climatique, d’agriculture urbaine, c’est un lieu convivial comme vous le trouvez, on est là, on discute bien avec des chaises recyclés, des coussins, il y a le thé vert servi de temps en temps avec toutes sortes de parfums au choix pour les passagers », se glorifie Abdou Touré, fier de ce qui est devenue sa terrasse. Aujourd’hui, « la terrasse » est devenue un lieu de formation pour ceux qui s’intéressent à l’agroécologie mais aussi un espace qui sert de plateau pour des émissions en live sur les réseaux sociaux.



Conscientisez les jeunes…