9e édition Pencüm Niani / Journée de l’élevage : l’inspecteur départemental de l’élevage tire un bilan satisfaisant

Organiser une journée dédiée à l’élevage à Koumpentoum est d’une importance capitale, en ce qu’elle permet de sensibiliser et d’informer les éleveurs sur les pathologies qui attaquent le bétail et qui sont souvent négligées par les populations, mais qui s’avérent très dangereuses pour elles. C’est du moins l’avis de l’inspecteur départemental de l’élevage de Koumpentoum, M. Abdou Niang.



Ainsi, dans le cadre de la 9e édition du festival Pencüm Niani, le Conseil départemental de Koumpentoum, en plus d’un Symposium sur la transhumance, organise une Consultation Gratuite du Cheptel 2023, dénommé Penç de l’Élevage. Occasion pour les professionnels de l’élevage de se retrouver pour mieux encadrer ce secteur d’activité porteur du développement du Niani.