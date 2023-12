9e édition Pencüm Niani / Colloque scientifique : l’histoire, les us et coutumes, des Wolof du Niani revisités !

On peut aussi noter une forte influence des traditions des Manding ou des Peul sur les Wolof du Sud du Niani. Le plus souvent, les Wolof se sont installés dans des villages, jadis fondés et abandonnés par des Manding. Dans la partie Nord, les coutumes et traditions ont fortement été inhibées par la pratique de l’Islam.

Depuis décembre 2015, le Conseil départemental de Koumpentoum organise le festival « Pencüm Niani ». La IXème édition a pour thème : « la culture et le sport au service du développement des territoires ». Ainsi, à chaque édition, la commission scientifique du festival, dirigée par M. André Sarr proviseur du lycée Elh. Bouna Sémou Niang de Koumpentoum, aborde un sujet relatif au thème général choisi et décide ainsi, de porter une ethnie à l’honneur. Aussi, pour cette année, la commission scientifique du festival a porté son choix sur les Wolof du Niani, et a fait des enquêtes sur leurs coutumes et traditions.En effet, selon l’ordre chronologique d’installation des populations, les Wolof se sont implantés dans le Niani, à la suite des manding et des Peul Habobe.D’après les enquêtes, les Wolof du Niani, proviennent d’horizons divers. En effet, certains viennent du Saloum et du Ndoucoumane voisins, d’autres revendiquent leur origine du Boundou ou du Jolof. Dès lors, on peut s’attendre à ce que les traditions wolof diffèrent légèrement selon les origines des uns et des autres. Cependant, de manière générale, les traditions des Wolof du Niani sont très riches et variées, mais le constat est que beaucoup de leurs pratiques ancestrales ont tendance à disparaitre, surtout avec l’islamisation qui est très ancienne dans ce royaume sénégambien. Au terme de cette étude sur les coutumes et traditions des Wolof du Niani, on constate que leur présence dans ce royaume est très ancienne. L’autre constat est qu’on a remarqué que les Wolof qui se sont installés dans la partie Sud (côté Gambie) sont originaires, soit du Boundou soit du Saloum. Par contre, ceux qui se sont installés dans la partie Nord sont, pour la plupart, originaires du Djolof. Malheureusement, notre étude n’a pas pu englober la spécificité des Wolof originaires du Ndoucoumane (les Ndao de la zone de Patoulane).