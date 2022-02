8ème de finale de la Ligue des Champions : Gana et Abdou Diallo dans le groupe du Psg, mais ne seront pas titulaires

Mauricio Pochettino avait laissé planer le doute en conférence de presse ce vendredi, mais l'entraîneur parisien a tranché. Abdou Diallo et Gana Guèye, présent à l'entraînement cette semaine après le sacre à la CAN Cameroun 2021, sont convoqués dans le groupe qui affronte le Real Madrid ce mardi (19 heures), pour le compte des 8e de finale aller de Ligue des Champions.

Le milieu sénégalais, de retour de sélection, ne débutera pas la rencontre face au Real. Tout comme son coéquipier en sélection. Le défenseur sénégalais est encore trop juste pour figurer dans le 11 parisien pour la réception des madrilènes, selon son entraineur.

« Guèye n’est pas en mesure de commencer, comme Diallo. Il vient seulement de revenir », a expliqué le technicien argentin dans Footmercato. Les deux Sénégalais sont revenus il y a seulement quelques jours de sélection, après avoir remporté la CAN 2022 avec les Lions de la Téranga.