8 mars/Ministère du Pétrole : les performances du secteur de l'énergie pour l'intégration des femmes autour des débats

Dans le cadre de la célébration de la Journée du 08 mars, la Cellule genre et équité du ministère du Pétrole et des Énergies a tenu ce vendredi un panel sous le thème « investir, accélérer le rythme : Rôle et place des femmes dans le secteur de l’énergie », corrélé au secteur de l'énergie. Une occasion de partager avec les partenaires les réalisations du ministère en matière d’intégration de la dimension genre, mais surtout d’analyser le rôle de la femme dans le secteur de l’énergie.



La coordonnatrice de la cellule genre et équité du ministère, Awa Thiaka Dieng, a déclaré que la dimension genre est bien prise en charge dans le secteur de l'énergie à travers un plan. Elle a précisé que dans certains métiers, les femmes ne sont pas représentées.



Le Secrétaire général du ministère du Pétrole et des Énergies, Cheikh Niane, dira qu'il y a d'importants efforts qui sont faits pour l'accès à l'énergie dans les zones rurales pour de meilleures conditions de vie des femmes.



Il souligne qu'en terme de représentativité des femmes dans le management du ministère, directeurs et chefs de cellule confondus, la moitié sont des femmes.



Il a aussi magnifié le programme "jigeen moy leer" qui a permis de prendre des stagiaires femmes pour les intéresser aux métiers de l'énergie.