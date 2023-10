70 ème Conférence régionale de l'ACI Afrique : Plus de 300 délégués sont réunis à Dakar pour discuter de l'avenir des aéroports africains.

Le centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD) a habité la 70 ème Conférence régionale, exposition et Assemblée générale annuelle du Conseil international des aéroports de l’ACI Afrique consacrée au secteur des transports aériens en Afrique, ce Lundi 16 Octobre.

L'événement international a réuni plus de 300 délégués, managers, exposants et professionnels du secteur sous le thème « la résilience par l’innovation » constitue une opportunité de communication sur les enjeux du moment, de trouver des solutions durables pour défendre les intérêts des aéroports et de promouvoir l’excellence professionnelle dans la gestion et l'exploitation de manière globale de ce secteur de l'aviation qui est en pleine mutation en sept (7) jours à Dakar.



Le ministre chargé des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, Antoine Mbengue, nouvellement installé dans ses fonctions, a profité de son passage lors de la cérémonie d'ouverture de cette édition de la conférence régionale de l'ACI d'Afrique, pour formuler des mots de bienvenue aux élites africaines du secteur aérien et leurs partenaires en soulignant qu'en accueillant cette 70ème session de l’ACI Afrique à Dakar, nous marquons encore notre appartenance à cette grande

communauté aéronautique africaine. En se joignant au thème choisi, le ministre a tout de même évoqué l'investissement des solutions technologiques innovantes pour garantir la résilience du secteur. "C’est tout le sens du travail qui est en train de se faire dans le cadre de la stratégie Hub aérien à travers le projet de modernisation et de digitalisation des services aéroportuaires qui est un des projets prioritaires de la stratégie Hub aérien", a-t-il dit en précisant que tout l’enjeu sera de faire en sorte que notre système aéroportuaire soit en capacité de prévoir des scénarios de crise pour anticiper sur leurs résolutions, d'établir des plans de continuité d'activité solides et de développer des partenariats stratégiques avec d'autres acteurs de l'industrie de l'aviation et du secteur public.



La pandémie de Covid-19 a fortement impacté le trafic aérien mondial qui a connu une chute spectaculaire en passant à 60,2 % et les pertes ont été estimées à plus 370 milliards de dollars de revenus pour les compagnies aériennes.

Face à cette situation, le directeur général de l'AIBD, Abdoulaye Dièye, estime qu'il faut impérativement une réflexion ensemble pour trouver une reprise durable des activités aéroportuaires. "Dans cette optique, l'avenir résilient de l'aviation civile internationale ne peut se matérialiser sans une main d'œuvre qualifiée et consciente des défis auxquels le secteur est confronté et prête à s'engager à imaginer l'aviation qu'elle souhaite", a jugé nécessaire Abdoulaye Dièye qui dévoile l'ambition de AIBD-SA dans un plan stratégique 2021 à 2025 pour faire de notre réseau d'infrastructures aéroportuaires de référence en matière de développement aéronautique et extra-aéronautique.