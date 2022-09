6e édition du Forum Mondial de l’Économie Sociale : "C'est la première fois que l’Afrique va accueillir cette rencontre" ( Zahra I. T. Diop)

La 6ème édition du Forum Mondial de l'Économie Sociale, GSEF 2023 Dakar, se déroulera du 1er au 6 mai 2023 à Dakar (Sénégal). L’évènement est coorganisé par la Ville de Dakar et le Réseau des acteurs et des collectivités territoriales pour l’économie sociale et solidaire (RACTES), en partenariat avec le Ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire du Sénégal. Le Forum Mondial de l’Économie Sociale (GSEF) est l’un des rendez-vous internationaux majeurs sur l’économie sociale et solidaire (ESS) qui rassemble, tous les deux ans, l’ensemble des parties prenantes de l’ESS, des gouvernements locaux et nationaux aux acteurs et réseaux de la société civile en passant par les organisations internationales, le monde universitaire et de la recherche, et les acteurs du secteur privé, pour partager les pratiques, expériences, politiques et visions et construire un monde plus inclusif, équitable, solidaire et centré sur l’humain. Le thème principal, Économie sociale et solidaire et territoires : La transition de l’économie informelle vers des économies collectives et durables pour les territoires, se décline en sept thèmes et deux évènements spéciaux sur les Jeunes et les Femmes. C’est dans cette optique qu’une rencontre qui avait pour but la mise en place du comité de pilotage dudit forum qui va regrouper le monde entier, s’est tenue ce 8 septembre dans les locaux dudit ministère situé à Diamniadio. Une rencontre qui a vu la participation du Maire de la ville de Dakar, celui de Bordeaux, la Secrétaire générale du GSEF, Aude Saldana.



Au sortir de cette rencontre, la ministre Zahra Iyane Thiam est revenu largement sur les points saillants de cette réunion. « Aujourd’hui, il s’agit de parachever cette structuration, car c’est un événement majeur. Car c’est la première fois que l’Afrique va accueillir cette rencontre et ce forum se tiendra au Sénégal. Cette organisation a l’autorisation du chef de l’État Macky Sall pour que la Ville de Dakar puisse présenter la candidature du Sénégal. C’est dans la continuité de ce que nous avons fait de l’économie sociale et solidaire, une deuxième initiative nationale. Ainsi, nous pourrons jeter les bases durables, solides, inclusives et surtout solidaires... », a-t-elle souligné.