5ème congrès de la Société Sénégalaise de cancérologie : les spécialistes se concertent pour une amélioration des soins

Le 5ème congrès de la Société sénégalaise de cancérologie (Sosecan) et la Société sénégalaise de radiothérapie et physique médicale (Sorp), est officiellement s'est ouvert le mercredi 13 décembre 2023. À cet effet, les experts qui s’y réunissent auront la possibilité de partager leur expertise dans tous les domaines. Mais aussi des partages d’expériences et d’innovations seront au menu.En résumé, c’est un cadre pour discuter des urgences de l’heure, tel que traduit par le Pr Mamadou Moustapha Dieng, Oncologie-Radio thérapeute :« Nous avons donné la parole aux associations, à des jeunes médecins, aux techniciens qui soignent le cancer et à tous les corps de métier qui s’activent autour du cancer en général pour une mise au point, dessiner les innovations, pour tout ce qui a de nouveau dans la lutte contre le cancer en vue d’optimiser et d’améliorer nos conditions de prise en charge des patients. »Pour le professeur Amadou Dieng, chef du Service cancérologie de l’hôpital Dalaal Jamm, ce congrès va réfléchir sur les innovations en termes de traitement, mais également de prévention : « Dans nos pays, il faut qu’on essaie de rendre le traitement accessible, que ce soit la chimiothérapie, la radiothérapie mais également les traitements chirurgicaux », explique-t-il en rajoutant qu’Il faut louer ici ces efforts de l’État qui a rendu la chimiothérapie gratuite. Une bonne partie de la chimiothérapie est accessible.

Cependant, il confirme qu’il y a des efforts à faire au niveau de la prévention. Surtout la prévention, qu’il ait un plan de lutte contre le cancer, lequel va permettre, en plus de la prévention, de dépister les cancers...