4ème forum régional africain sur le développement durable : Dakar au cœur de la coopération sous régionale.

Le Sénégal a abrité la 4 ème édition du forum régional africain sur le développement durable, prévu du 2 au 4 mai. Ce forum, présidé par le 1er ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, a pour cette année comme thème : transformer nos société pour les rendre viables et résilientes.

Initié par les Nations Unies à travers le Conseil économique et social, en collaboration avec la Commission économique pour l'Afrique (CEA) et le bureau régional pour l'Afrique du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), ce forum a pour but de présenter et d'examiner des résultats et recommandations de politique générale venant des divers groupes de travail pour l'atteinte des objectifs de l'agenda 2030-2063.