3ème édition mois du consommer local / Inflation des prix : Le ministre du Commerce explique les raisons et incite au consommer local

Le thème de la 3ème édition du mois du consommer local initié par les pays membres de l’UEMOA porte sur : « Quelles stratégies pour stimuler davantage la consommation des biens et services locaux au sein de l'UEMOA? » s’est ouverte ce jeudi à Dakar à la Place du Souvenir Africain. Les produits locaux y sont exposés pour dix jours.





Venu présider la cérémonie, le ministre du Commerce est revenu sur les causes de la flambée des prix des produits de première nécessité. Une inflation qu’il explique par le non contrôle des prix des produits sur le marché international. C’est pourquoi, profitant de cette journée, Abdou Karim Fofana a invité les sénégalais à consommer local…