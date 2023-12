31ème édition de la FIDAK / Journée du tourisme : L’ASPT et le CICES font découvrir à 31 nationalités la « destination Sénégal »

Le directeur général de l’ASPT ainsi que celui du Cices entendent poursuivre le partenariat jusqu’en 2024, date à laquelle, devra être organisé le salon du tourisme pour mieux vendre la destination Sénégal.

Le Centre international de commerce extérieur du Sénégal (CICES) a ouvert ses portes depuis le 7 décembre dans le cadre de la 31ème édition de la foire internationale de Dakar. Ce mercredi, l’agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) a tenu sa « journée du tourisme » en présence de son directeur général, Pape Mahawa Diouf et du représentant du ministre, Mame Mbaye Niang. Ce dernier, accueilli par Saliou Keïta, directeur général du CICES, s’est réjoui de l’accueil réservé aux étrangers qui sont venus de plusieurs pays pour exposer leurs produits. « Cette foire est un rendez-vous du donner et du recevoir. Nos hôtes nous apportent certes quelque chose, mais nous avons au Sénégal, tout ce qu’il faut pour faire parler « la destination Sénégal », déclare Pape Mahawa Diouf soutenu par Saliou Keïta, DG du Cices qui annonce pour sa part, que la prise en charge des exposants est au beau fixe. « Nous avons 31 nationalités y compris le Sénégal. Nous avons le « Cices hébergement et le Cices restauration ».Le directeur du Cices ne manquera pas de soulever la question de la rénovation de la structure qui accueille des exposants depuis plusieurs décennies. « Nous sommes frappés par la vétusté de nos locaux. Depuis 1974, le Cices fonctionne. Nous avons des espaces que nous devons valoriser », plaide t-il.