2eme journée d’Études Africaines en Comptabilité et contrôle pour structurer une féconde collaboration entre praticiens et chercheurs permettant de donner à la recherche un caractère plus développemental.

La 2ème Journée d’Études Africaines en Comptabilité et Contrôle (2ème JEACC), s ’est tenue ce jour à Dakar à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cette deuxième journée vient consolider les acquis de la 1ère tenue en 2016 à Dakar, et qui avait comme ambition de parvenir à la création d’une section africaine de l’AFC pour mieux coordonner la recherche en comptabilité et contrôle à l’échelle continentale.





Cette deuxième journée est consacrée à la présentation et à la discussion de travaux de recherche menés par des chercheurs africains en comptabilité financière et contrôle de gestion ou à des travaux de recherche portant sur la comptabilité et le contrôle en Afrique est réalisés par les autres chercheurs du reste du monde. Cette réunion est placée sous le patronage de l’Association Francophone de Comptabilité (AFC) avec des objectifs précis à savoir développer la recherche comptable francophone en Afrique; discuter des enjeux de la comptabilité en Afrique et structurer une féconde collaboration entre praticiens et chercheurs permettant de donner à la recherche un caractère plus développemental…