29 novembre 2019 : Il y a 5 ans disparaissait le Grand "Rock Mbalakh"

Il y a cinq ans, jour pour jour, que disparaissait le chanteur sénégalais Demba Dia alias Rock Mbalakh. Né en 1964 à Dakar-Plateau, l’artiste compositeur est décédé le vendredi 29 novembre 2014 à Paris où il se faisait soigner. Il aura marqué les mélomanes dans les années 90, période qui correspond à la sortie de son album intitulé Rock Mbalakh composé de douze titres et qui l’a propulsé sur la scène musicale nationale et internationale.



D’autres retiennent de lui un homme du Showbiz ou tout simplement un homme d’affaires qui fournissait du matériel audiovisuel à des chaines de télévision africaines.



L’autre facette de Demba Dia était que, derrière son accoutrement de rockeur averti (Jacket, pantalon en cuir, gants et santiag) se cache un fervent disciple Tidiane : ce qui lui a valu son titre de Cheikh par Serigne Thierno Mountaga Tall, ancien Khalife de la famille Omarienne.



Sa passion pour les affaires de la Cité était connue de tous. Ce qui l’a d’ailleurs conduit à investir la scène politique en tant que leader du Mac (Mouvement pour l’action et la citoyenneté) à travers sa conquête de la mairie des Parcelles Assainies lors des échéances électorales en 2009 puis en 2014.



L’idole de Johnny Halliday a réussi à ancrer la « Rock Attitude » dans la musique sénégalaise. Son style de self-made man lui a valu de jouir tout au long de sa carrière d’une reconnaissance certaine. Il aura aussi le mérite d’avoir inspiré sa génération à avoir de l’audace et un goût prononcé à l'entrepreneuriat.