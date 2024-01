21ème édition du Salon international de l'Énergie et du Pétrole : les organisateurs soulignent son intérêt et listent les attentes et recommandations.

En prélude à la 21e édition du Salon international de l'énergie et du pétrole en Afrique (SIEPA) prévu du 23 au 24 janvier 2024 à Dakar, le ministère du Pétrole et des Energies, l'Association Sénégalaise pour le Développement de l'Énergie en Afrique (ASDEA) et l'association pour le Développement de l'Énergie en Afrique (ADEA) ont animé aujourd'hui une conférence de presse pour expliquer globalement le déroulé du programme de l'évènement.





Le thème de cette année porte sur : "Quelles solutions des États africains face aux défis de la transition énergétique et de l'accès universel à l’électricité ?

Le salon international (Siepa) est une conférence annuelle de deux jours comprenant le sommet de l'Énergie en Afrique et la 8e exposition des Professionnels de l'Énergie. Au cours des panels, des experts nationaux et internationaux partageront leurs connaissances sur les dernières tendances et défis de l'industrie énergétique. Plus de 250 participants seront attendus lors de cet événement.



Selon Maham Ka, Conseiller Technique du Ministère du Pétrole et des Énergies, le secteur de l'énergie est un secteur important pour le pays. Il souligne que cette rencontre va permettre aux différents acteurs de ce secteur de se réunir pour parler des questions d'actualité. "Actuellement, quand on parle de gaz et de pétrole, ça intéresse tout le monde, car elle ouvre des questions de perspective de développement et d'industrialisation. L' objectif est que nos populations peuvent bénéficier de ces ressources. On dit souvent qu'il y a 800 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité et les 600 millions sont des africains", a t-il fait savoir.





Pour sa part, le président de l'Association Sénégalaise pour le Développement de l'Énergie en Afrique (ASDEA), Mohamed Abdallahi Seck, a signifié que son association a comme objectif de réfléchir sur les enjeux énergétiques en Afrique et sur l'accès à l'énergie dans des conditions de coût et de sécurité raisonnables pour un développement durable. "Il s'agit de déterminer les moyens à mettre en œuvre pour développer la production et la consommation d'énergie, en particulier d'électricité, mais également des énergies alternatives comme le solaire et le biocarburant, à des coûts compatibles avec le niveau de vie des populations", a déclaré M. Seck avant de revenir sur les différentes thématiques qui seront développées lors du salon.



Pour Jean-Pierre Favennec, Président de l'association pour le Développement de l'Énergie en Afrique (ADEA), l'importance de cette rencontre est que les deux sociétés vont présenter l'état des projets de gaz à Dakar et le pétrole de Sangomar. "L'investissement dans l'un de ces projets va tourner autour de 5 milliards de dollars qui sont une bonne partie de la richesse sénégalaise", a-t-il indiqué avant de révéler que d'ici 2050, 1 milliard de personnes vont accéder à l'électricité.