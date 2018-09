20 mois de suspension de permis et 56 000 euros d'amende pour Hugo Lloris

Arrêté en état d'ivresse et pour avoir grillé un feu rouge, Hugo Lloris a écopé d'une lourde sanction.

Selon L’équipe, ce mercredi, Lloris a été condamné à une suspension de permis de 20 mois et à 56 000€ d'amende



Le joueur, qui a plaidé coupable, avait été interpellé le 24 août au volant de sa Porsche gris foncé à la suite d'un contrôle de police à Gloucester Place, dans le centre de Londres. Son taux d'alcoolémie par litre d'air expiré était de 80 microgrammes, plus de deux fois la limite légale au Royaume-Uni, de 35 microgrammes par litre.



Le joueur s'était excusé peu après les faits. «Je tiens à m'excuser de tout cœur auprès de ma famille, du club, de mes coéquipiers, du manager et de tous les supporteurs, déclarait-il dans un communiqué diffusé par les Spurs. L'alcool au volant est totalement inacceptable, j'assume l'entière responsabilité de mes actes et ce n'est pas l'exemple que je souhaite donner».