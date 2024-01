1ère édition Journée Nationale de l'équité : l’AMS salue les stratégies mises en place par le gouvernement pour réduire les disparités sociales.

L'idée de la territorialisation des politiques publiques du gouvernement du Sénégal impulsées dans plusieurs programmes axés sur le développement communautaire, est vivement saluée par l'association des maires du Sénégal (AMS) lors de la journée nationale de l'équité territoriale.



Selon Oumar Ba, président de l'Ams, par ailleurs maire de la commune de Ndiob dans le département de Fatick, la mise en œuvre de ces stratégies intégrées, solidaires et inclusives, a fortement contribué à la réduction des disparités entre les villes et les campagnes en améliorant les conditions de vie des populations rurales. "La commune de Ndiob qui était confrontée à des difficultés d'accès au réseau téléphonique est aujourd'hui connectée au réseau 4G permettant aux populations de se connecter facilement à l'internet. Monsieur le président de la République nous avons 2. 000 ménages dans la commune de Ndiob. Il y a 504 ménages qui disposent de bourses de sécurité familiale soit une famille sur quatre (1/4). Voilà l'évolution compétitive de la commune de Ndiob qui a connu une mutation exceptionnelle de 2012 à nos jours correspondant au magistère de son Excellence, M. Macky Sall", a laissé entendre le président de l'Association des maires du Sénégal, estimant que toutes les communes du Sénégal sont à l'image de la commune de Ndiob et ont toutes une transformation structurelle positive sur le plan économique et social. "Ces transformations territoriales et mutation ne sont pas le fruit du hasard. Elle résulte d'une vision clairement exprimée visant à construire des territoires viables porteurs de développement durable", a-t-il jugé avant de conclure son propos par des remerciements adressés au président de la République au nom de tous les maires du Sénégal.