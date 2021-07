15ème Assemblée générale de l’AFROSAI : le Président de la Cour des Comptes du Sénégal porté à la Présidence.

Le Premier Président de la Cour des Comptes du Sénégal sera porté à la Présidence de l’Organisation Africaine des Institutions Supérieures de Contrôle (ISC) des Finances Publiques (AFROSAI). Ce sera à l’occasion de la 15ème assemblée générale de l’Organisation dont les travaux se tiendront en ligne.



L’Assemblée générale portera sur la reddition des comptes des organes, le renouvellement des instances ainsi que l’adoption des nouveaux statuts et du plan stratégique 2021-2026 de l’AFROSAI. Plus de cent dix (110) participants issus de 38 Institutions supérieures de contrôle (ISC) des pays membres de l’AFROSAI ont, d’ores et déjà, confirmé leur participation aux travaux de l’AG.



En prélude à la 15ème Assemblée générale, la 56ème réunion du Comité directeur de l’AFROSAI se tiendra ce 7 juillet 2021.