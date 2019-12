15 ème Gala de l'ANPS : Aliou Cissé rend hommage à Karim Séga Diouf...

Récompensé à titre spécial, lors du 15ème gala de l'ANPS, pour ses bons et loyaux services rendus au football sénégalais, Aliou Cissé, le sélectionneur de l'équipe nationale de football, a dédié ce prix à feu Karim Séga Diouf.



« Je voudrais dédier ce trophée à une personne qui est très importante pour moi et qui n’est plus là. En 2011, quand je suis arrivé il m’a accueilli, il a été d’un soutien important. Aujourd’hui il n’est plus là, c’est Karim Séga Diouf. Paix à son âme! Ce fut un grand monsieur, je me rappelle encore de nos fou-rires. Il a participé à l’éclosion de la carrière d’un jeune entraîneur, il a participé à mon éclosion en tant qu’entraîneur … » Témoignera Cissé lors de la 15ème soirée de gala de l’ANPS…